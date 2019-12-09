أحمد السقا أفضل ممثل عربي في مهرجان “نجم العرب” – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: شهدت الدورة الرابعة من مهرجان “نجم العرب” تكريم عدد من نجوم الفن الذين تألقوا بأعمالهم الدرامية والغنائية لعام ٢٠١٩.

وكان من بين المكرمين النجم المصري أحمد السقا، الذي حصل على جائزة أفضل ممثل عربي.

وكان أحمد السقا قد خاض سباق دراما رمضام لعام 2019 بمسلسل “ولد الغلابة” الذي حقق نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربي.

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على صعيد آخر، ينشغل أحمد السقا هذه الأيام في تصوير فيلمه الجديد “العنكبوت”، إلى جانب الممثلين منى زكي، ظافر عابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي وزكي فطين عبد الوهاب.

فيلم “العنكبوت” من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج وليد صبري.