كاريس بشار بالبرومو الثاني للـ "العميد".. ونجومية تيم حسن تصل تركيا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي البرومو التشويقي الثاني لمسلسل "العميد" والذي سيجمع الفنان السوري تيم حسن ومواطنته الفنانة كاريس بشار.

فبعدما ظهر حسن بالبرومو الأول بشكلٍ كامل دون أي تواجد لبشار، جاء الثاني ليضم بشار ويكشف عن تفاصيل دورها في العمل المقرر عرضه على منصة شاهد بداية العام المقبل 2020.

وتظهر الفنانة في اللقطات التشويقية إلى جانب حسن، كاشفةً عن أنَّ القصة ستكون مبنية على لغز وتفاصيل مثيرة؛ إذ إنها بدايةً تحاول الكشف عن قاتل زوجها لتجد نفسها في مكان آخر وتحاول التعرف عليه بشكل أكبر.

وينتظر الجمهور المسلسل على أحر من الجمر، خاصةً جمهور الفنان السوري تيم حسن، الذي طالبه في الفترة الأخيرة بالتغيير والخروج من شخصية جبل الشيخ جبل التي قدمها في أجزاء مسلسل "الهيبة" متوقعين أن يستعيد حسن مكانته في هذا العمل، ومؤكدين على اشتياقهم لموهبته الحقيقية بعيدًا عن شخصية جبل التي أثارت جدلاً واسعًا.

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على إحدى القنوات الفضائية بعد انتهاء عرضه على منصة شاهد، وكانت بشار قد انسحبت من مسلسل "عهد الدم" إلى جانب باسل الخياط من أجل مسلسل "العميد"، والذي يتوقع له أن يحقق نجاحًا كبيرًا.

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وعلى صعيد مختلف كشفت بعض الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، عن تعاقد شركة الصباح المنتجة لمسلسل "الهيبة" مع شركة تركية من أجل ترجمته وعرضه على إحدى القنوات التركية.

وهو الخبر الذي أفرح جمهور الفنان السوري، مؤكدين أنَّ حسن يؤكد نجاحاته، فيما أطلق عدد منهم بعض التعليقات الطريفة حول انتقال شهرة حسن إلى تركيا واستقبال الجمهور التركي له مثلما يحدث مع نجوم تركيا في الوطن العربي.

هذا ويستعد الفنان السوري تيم حسن من أجل الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" والذي يضم في البطولة النسائية في هذا الموسم الفنانة السورية ديمة قندلفت، بعدما شاركت اللبنانية نادين نجيم في الجزء الأول، وشاركت نيكول سابا في الجزء الثاني، فيما شاركت سيرين عبدالنور في الجزء الثالث والذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي.

فيما كانت الفنانة السورية كاريس بشار قد حققت نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "مسافة آمان" ومسلسل البيئة الشامي "سلاسل ذهب".