بانتون تُطلق لون عام 2020.. وميغان ماركل من أوائل مرتديه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في نِهايةِ كُلّ عام، تُطلق "مؤسسة بانتون للألوان" لون السّنة التّالية عبر موقعها الإلكتروني الرّسميّ. وكان "المرجان الحيوي" هو لون عام 2019، فما اللون الذي اختارته المؤسسة لعام 2020؟

فبحسب موقع Pantone.com، سيكون "الأزرق الكلاسيكي" هو لون عام 2020، وهوَ لونٌ يدلّ على "الهدوء، والثّقة، والتّواصل"، بخِلاف اللون المرجاني لعامنا الحالي المُرتبط بجيل الألفية.

الأزرق الكلاسيكي هو لونُ الرّقة والسّماء الصّافية والديمقراطية، وبحسب ما نقله موقع Artnet News، فإنّ الأزرق الكلاسيكي كان لون أشهر ألبومٍ أصدره مايلز دافيس، بالإضافة إلى أعمالِ 3 سنواتٍ من حياة بيكاسّو المهنية.

ولكن وفقًا لخبراء الألوان المعتمدين من Pantone، فلا يهدف اللون إلى خوضنا بعمقٍ في تلك المراجع، إذ تمَ اختيار اللون الـ 21 لعام 2020؛ لأنّه لونٌ صلب بدرجةٍ ذات انطباعٍ يُمكن الاعتماد على من يرتديه، وذلك بحسب "لياتريس إيزمان"، مُدير مُؤسسة بانتون للألوان".

وأضاف إيزمان عن لون 2020 قائلًا: "يشجعنا اللون الأزرق الكلاسيكي على النظر إلى ما هو أبعد من الواضح لتوسيع تفكيرنا، وزيادة وجهات نظرنا وفتح تدفق التواصل".

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ويبدو أن خُبراء نظام بانتون للألوان كانوا حذرين للغاية في انتقاء لون 2020، وذلك بعد الانتقاد الشديد الذي لقيه لون عام 2019 "المرجاني الحيوي"، إذ إنّه لم ينجح على الإطلاق وسُرعان ما فقد بريقه.

لدى بانتون تاريخٌ في اختيار درجات الأزرق لونًا لبعض الأعوام الماضية، فكان اللازوردي (وهو درجة لون تأتي بين الأزرق السماوي والأزرق الداكن) لون عام 2000، والسّماء المائية لون عام 2003، ومن ثمّ التركواز لعام 2005، والأزرق القزحي لعام 2008، بينما كان الأزرق النّاعم المُدمج مع أحجار كوارتز الكريمة (ألوان الرّاحة النفسية) لون عام 2016.

وبحسب مجلة The Cut النيويوركية، فقد وصفت لون عام 2020 بالمُهدّئ والمُضاد للقلق ويدلّ على الرّاحة.

وفي نهاية عامنا الحالي، شهدنا العديد من المشاهير الذين ارتدوا "الأزرق الكلاسيكي" مُعلنين احتلال اللون الهادئ على خزانة ملابسهم، ومنهم دوقة ساسكس "ميغان ماركل" التي أدرجت اللون في الإطلالة التي ارتدتها في مُناسبة "ذكرى الأحد".

وإلى جانب ميغان، ارتدت إميليا كلارك فُستانًا باللون الأزرق الكلاسيكي في حفل توزيع جوائز إيمي، وشالين وودلي في حفل توزيع جوائز الأزياء عندما ارتدت فُستان البافر الغريب.