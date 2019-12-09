راغب علامة يستعدّ لنهائيات "ذا فويس" بحماس كبير بعد تأهله اثنين من فريقه

يواكب السوبر ستار راغب علامة إقتراب نهائيات برنامج "ذا فويس" بحماس كبير بعدما أسفرت حلقة الأمس عن تأهّل إثنين من فريقه ليتباريا على لقب البرنامج مع إثنيْن من المشتركين من كلّ فريق. وبهذا إختار راغب للمرّة الأخيرة الصوتيْن اللذيْن سينتقلان معه إلى المرحلة النهائية، فكان أن غنّى المشترك ميشال شلهوب أغنية "مجبور"، ليتلقّى تعليقاً من راغب صرّح خلاله أنّه يعتزّ بصوته، ولكنّه يوفّق أحياناً، ولا يوفّق في أحيان أخرى، وبهذا ألمح راغب بأنّ ميشال لم يكن بالمستوى نفسه الذي أطلّ به في المرّات السابقة.

أمّا المشتركة دعاء ليحاوي فأدّت أغنية Dangerous Woman ليثني راغب على آدائها وصوتها، ويتوقّع لها مستقبل مبهر خارج العالم العربيّ. تبع ذلك ظهور المشترك مهدي عيّاشي الذي أدّى أغنية "ضلّي إضحكي"، فعلّق راغب على آدائه بالقول أنّ ما يميّزه هو السلاسة والهدوء في الغناء، معبّراً عن إعجابه الشديد بصوته وثباته وواصفاً إيّاه بصوت تونس الخضراء. وعندما حان وقت الإختيار، قرّر السوبر ستار أن ينقل معه إلى المرحلة المقبلة ميشال شلهوب ومهدي عيّاشي، متمنياً أن ترافقه دعاء ليحاوي في إحدى حفلاته أو أن تشاركه الغناء في دويتو غنائي يجمعهما سوياً.

وإبتداءً من الحلقات القادمة سيصبح قرار التصويت لإختيار المشترك الأفضل بيد الجمهور وحده الذي سيحدّد الرابح النهائي بلقب "ذا فويس" لهذا العام. من جهة أخرى يستعدّ السوبر ستار راغب علامة لإستقبال العام الجديد في فندق غراند حياة عمّان معرباً عن حماسه الشديد بقضاء ليلة رأس السنة وسط جمهوره من أهل الأردن فلسطين وكافة الجاليات العربيّة المقيمة في العاصمة الأردنية.

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