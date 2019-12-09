أحمد سعد يعبر عن حبه للعلم والموسيقى

أعرب الفنان والمطرب أحمد سعد عن حبه الشديد للعلم والموسيقى، وذلك من خلال صورة نشرها على حسابه بـ”انستغرام” وظهر فيها جالسًا على أريكة، ويقرأ أحد الكتب.وعلق سعد على الصورة قائلًا: “العلم والموسيقى هم الآن بالنسبة لي الماء والهواء، أنتو بقي إيه في حياتكم دلوقتي يتشبه بالميه والهواء؟؟”.



وقال الفنان أحمد سعد إنه لا يرضى إطلاقا بإلحاق الأذى بالفنانة سمية الخشاب، وذلك للعشرة التي كانت بينهما، والتي يكن لها الاحترام حتى الآن.



وفي مقابلة تلفزيونية مع برنامج “MBC Trending”، شرح الفنان مشكلة الشيك بينه وبين سمية الخشاب، والتي تم الاتفاق على حلها بالتراضي فعلا، وذلك بحضور أشخاص ذي مكانة كبيرة جدا.

ولكن الحظ لعب دورا في الإسراع بصدور حكم في القضية، وهو ما تفاجأ به أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحزنه ذلك كثيرا، وتابع أحمد سعد، إنه لم يصب بعقدة من الزواج، لكن زوجته المقبلة ستكون من خارج الوسط الفني.

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