القاهرة - لايف ستايل
كشف الفنان سيد مصطفى، أنه متوقف عن العمل منذ فترة كبيرة جدا، كما أنه يعمل فى الفن منذ 66 عاما، موضحا أنه في البداية لم أكون نقابي في المهن التمثيلية، مضيفا أنه منذ وقت كبيرة جدا لم أعمال، ومطالبا بعودته للعمل. وأضاف سيد مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه كل يوم، المذاع على قناة "on e"، "انا مش بشتغل عاوز اشتغل خاصة انني معايا عيالى فى الجامعة وعاوز اصرف عليم و اجيب ليهم دخل هذا إلى جانب علاج مرضي لكوني مريض بالقلب".
ومن جانب اجرى قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، مداخلة هاتفية، ببرنامج كل يوم، قائلا:" إن سيد مصطفى يتقاضى معاش جيدًا من شركة الاتصالات المصرية، نافيا ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تسوله"، مؤكدا أن "هناك مشكلة يعانى منها قطاع كبير فى الدولة التشغيل".وانتشرت فى بعض وسائل الاعلام حاليًا صورة تجمع بين أشرف زكى والفنان سيد مصطفى، وأن هناك لقاء يجمعهما حاليًا فى مقر النقابة، إلا أن هذه الصورة تم التقاطها قبل 4 سنوات، عندما تم تداول صور أيضًا للفنان بأحد الشوارع فى حال مشابه لما يتم تداوله بالوقت الحالى، ومن المقرر أن تقدم النقابة يد العون للفنان سيد مصطفى عقب لقاء أشرف زكى به غدًا.
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كانت هذه تفاصيل خبر سيد مصطفى يؤكد أنه أُصيب بالاكتئاب من قلة الشغل ويعمل في الفن منذ 66 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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