محمد سعد يخلي مسؤوليته ويحذّر من الحسابات المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ظهر مؤخراً على موقع “فيسبوك”، حساب يحمل اسم الفنان محمد سعد، حيث تفاعل مع العديد من النجوم وأرسل طلب صداقة لعدد من الممثلين، من بينهم الفنان تامر فرج، الذي اتصل بسعد للتأكد منه حول حقيقة هذا الحساب، لكنه نفى إنشاءه لأي حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب من فرج إعلان هذا الأمر.

ونشر فرج صورة للحساب المزيف وكتب عبر حسابه في “فيسبوك”: “هام جداً وأرجو الشير: أصدقائي الفنانين وغير الفنانين، خصوصاً من قبل منهم طلب الصداقة لهذا الحساب.. هذا الحساب ليس حساب الفنان محمد سعد، وفي مكالمة تليفونية معاه للتأكد قبل أن أقبل طلب الصداقة أكد لي الفنان محمد سعد أنه لا يملك أي حساب على فيسبوك أو تويتر أو إنستجرام، وطلب مني نشر ذلك لإعلام جميع الأصدقاء من فنانين وصحفيين ومتابعين، ولإخلاء مسؤوليته عن أي كلام ينشر على لسانه من خلال هذا الحساب”.

يذكر أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية كان فيلم “محمد حسين”، وشارك في بطولته سمير صبري وبيومي فؤاد ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير.

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