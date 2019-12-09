صابرين تحصل على جائزة أفضل ممثلة كوميدية في مهرجان نجم العرب

حصلت الفنانة صابرين، على جائزة أفضل ممثلة كوميدية، مساء أمس السبت، وذلك في الدورة الرابعة من مهرجان “نجم العرب” لعام 2019، والتي أقيمت بفندق جراند نايل تاور.وظهرت صابرين في التكريم، وهي مرتدية بلوزة سوارية باللون الأسود، وتعمدت إنسدال شعرها القصير، حسبما نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورتان لها بعد استلامها الجائزة، عبر حسابها بـ”انستجرام”.

مهرجان “نجم العرب” يُعد الحدث الفني الأول، الذي تحضره صابرين، وهي بدون حجاب”التربون”، بعدما قررت خلعه منذ فترة ليست ببعيدة، أثارت بعدها جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي هاجم مستخدموها الفنانة هجومًا حادًا.

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