كورتني كارداشيان تثير التساؤلات بعودة علاقتها مع يونس بنجيما

أثارت نجمة تليفزيون الواقع كورتني كارداشيان التساؤلات حول علاقتها الغامضة بحبيبها الجزائري السابق، يونس بنجيما، بالرغم من انفصالهما منذ أكثر من عام.

وشوهدت النجمة البالغ من العمر 40 عامًا وعارض الأزياء الجزائري البالغ من العمر 26 عامًا سويًا من ملهى LIV الليلي في ميامي مساء الأربعاء، وحضر الحفل أيضا شقيقتها كيندال جينر وصديقتها عارضة الأزياء بيلا حديد، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظل الثنائي معظم الوقت وراء مكان الـ"دي جي" حتى صباح اليوم التالي، وظهرا وهما يتحدثان ويضحكان ويستمتعان بالموسيقى، ولكن يبدو أيضًا أنهما كانا يحاولان تجنب رصدهما من قبل الناس، حيث بقيا معظم الوقت في زاوية صغيرة من المكان.

وكانت كورتني ترتدي فستانًا باللون الأحمر الفاقع، فيما كان يونس يرتدي ملابس غير رسمية، حيث ظهر بقميص أبيض.

شاركت كورتني ويونس في عرض أزياء ديور للرجال خريف 2020 يوم الثلاثاء الماضي، وتم تصوير يونس على السجادة الحمراء ولكن ليس مع حبيبته، ولم يكن حاضرًا أيضًا عندما تناولت كورتني العشاء مع شقيقتها كيم كارداشيان لاحقًا.

Advertisements

يأتي هذا بعد ثلاثة أشهر من مشاهدة الثنائي اللذين انفصلا في أغسطس 2018، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض في لوس أنجلوس في سبتمبر، ومنذ انفصالهما، تردد أن يونس دخل في بعض العلاقات النسائية التي لم تستمر أيضًا، وأن السبب في ذلك يرجع إلى شعوره بعاطفة قوية تجاه كورتني.

وأشارت مصادر مقربة من كورتني أنها تصدت لمساعي يونس بالتقرب إليها من جديد، وطلبت منه صراحة عدم الاتصال بها، وعقب ذلك، كشف مصدر مقرب من كورتني عن تطورات احتمالية عودتهما مجددًا، حيث قال: "باتت تتحدث كورتني مع يونس مرة أخرى، وأتصور أنها لن تتظاهر هذه المرة بأنها ما زالت لا تكن مشاعر قوية تجاه يونس لأنها تكن له بالفعل".

قد يهمك ايضاً:

كارداشيان تظهر بإطلالة جذَّابة خلال حفلة "White Fox Swim"

أنباء عن عودة ​كورتني كارداشيان​ لحبيبها الجزائري ​يونس بنجيما