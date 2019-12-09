دوللي شاهين تعود للسينما بفيلمٍ جديد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تعاقدت الفنانة دوللي شاهين على بطولة فيلمٍ سينمائي جديد من المقرر ان تبدأ بتصويره قريباً لتعود به إلى جمهور السينما بعد غيابٍ طويل. وهو ينتمى إلى الأعمال الرومانسية ويحمل تسمية "عيد جواز". من تأليف السيناريست أسامة فهمي، إخراج أحمد فهمى عبد الظاهر ومن إنتاج أيمن زكي.
ولقد بدأت "شاهين" بجلسات مكثّفة مع مخرج العمل ومنتجه لتحديد الملامح المبدئية للفيلم الذي تم ترشيح جميع ابطاله. وهم إيهاب فهمي، حسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال عام 2020. علماً أن "عبد الظاهر" بدأ بمعاينة الأماكن المناسبة لتحديد الموعد النهائي للتصوير.
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