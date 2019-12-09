زوزيبيني تونزي “ملكة جمال الكون” بشعرها القصير









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تفوقت ملكة جمال جنوب أفريقيا زوزيبيني تونزي على ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك خلال المسابقة التي قدمها الإعلامي الأميركي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء في مدينة أتلانتا الأميركية، لتفوز بلقب “ملكة جمال الكون” في ختام الأمسية التي تمحورت أسئلتها حول حق المرأة في تقرير مصيرها.

وعلى ما يبدو، فإن الدافع الأول لتتويجها كان جوابها الذكي الذي يحاكي هواجس النساء والشابات في العالم بعد تفوقها في جولات ملابس السباحة والفساتين المسائية. حيث صفق لها الجمهور بقوة تفاعلاً مع خطابها الذي حثت فيه الفتيات على الوثوق بأنفسهن. وقالت: "ترعرت في عالم لا يعتبر النساء مثلي بنوع بشرتي ونوع شعري، من صنف الجميلات، وأظن أن الوقت قد حان لتغيير هذه النظرة".

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الجدير ذكره أن الملكة التي تبلغ من العمر 26 سنة تفوقت بشعرها القصير على أكثر من 90 مرشحة أخرى نافستها للفوز باللقب الثامن والستين لملكة جمال الكون. ولقد استلمت تاجها المرصع بالماس من مجوهرات معوض اللبناني، من الملكة السابقة كاتريونا غراي ملكة جمال الفيليبين. علماً أن ملكة جمال كولومبيا اللبنانية الأصل غابرييلا تافور نادر اختيرت من بين آخر 5 مشتركات وصلن للنهائيات.

يُذكر أن "تونزي" تعمل كأختصاصية في العلاقات العامة، وحائزة على البكالوريوس في العلاقات العامة والإدارة من جامعة كيب بينينسولا للتكنولوجيا، التي استكملت فيها الدراسات العليا في تكنولوجيا العلاقات العامة عام 2018. ثم التحقت بفترة تدريب في مدرسة الدراسات العليا في قسم العلاقات العامة في أوجيلفي كيب تاون قبل فترة وجيزة من فوزها في مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا.

ولقد علّقت عبر صفحتها الخاصة على "تويتر" التي تضع عليها شعارا ثابتاً "كن لطيفاً" (Be Kind)، كاتبة أنها تشعر بالامتنان والسعادة. آملة من كل فتاة شهدت لحظة تتويجها أن تؤمن بقوة إرادتها وتسعى لتحقيق أمنياتها. وقالت: "أتمنى أن تنعكس تجربتي عليهن بمزيدٍ من الثقة بالنفس وبقدراتهن على تحقيق أحلامهن.". فيما تلقت العديد من تغريدات الثناء والتهاني.