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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ينعى أحد معجبيه.. ويروى قصة تأثره بفيلم "إكس لارج" والان مع تفاصيل الخبر
أحمد حلمى
وفى سياق آخر يعمل حالياً أحمد حلمى فى سرية تامة على فيلمه الجديد، المقرر البدء فى تصوير خلال الفترة المقبلة، إذ لم يستقر على المخرج حتى الآن، بينما يمتلك مشروعاً سينمائياً يعد مختلفا عما قدمه حلمى فى السابق.
يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمى فيلم "خيال مآتة" وحقق 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته حسن حسنى، بيومى فؤاد، منه شلبى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.
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