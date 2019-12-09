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أحمد حلمى ينعى أحد معجبيه.. ويروى قصة تأثره بفيلم "إكس لارج"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم أحمد حلمي، أحد معجبيه، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، مطالبا من متابعيه بالدعاء له، مؤكدا أنه خسر وزنه بعد مشاهدته فيلم "اكس لارج".

 


أحمد حلمى

 

وفى سياق آخر يعمل حالياً أحمد حلمى فى سرية تامة على فيلمه الجديد، المقرر البدء فى تصوير خلال الفترة المقبلة، إذ لم يستقر على المخرج حتى الآن، بينما يمتلك مشروعاً سينمائياً يعد مختلفا عما قدمه حلمى فى السابق.

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يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمى فيلم "خيال مآتة" وحقق 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته حسن حسنى، بيومى فؤاد، منه شلبى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.

 

 

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