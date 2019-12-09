شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوي تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها روضة: حياة قلبي الصغنونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة رجاء الجداوى، بعيد ميلاد حفيدتها، متمنيه لها السعادة و النجاح فى حياتها، ونشرت رجاء، صورا تجمعها بحفيدتها، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" كل سنة وأنتى طيبة يا روضة يا نورعيني وحياة قلبي الصغنونه يارب يبارك فيك ويسعدك وينجحك ويحفظك من كل شر بحبك أوي أوي أوي".

وهنأتها عدد من صديقاتها داخل الوسط الفني، وقالت الفنانة عبير صبرى، " كل سنه وهي طيبة وربنا يخليكم لبعض "، كما قالت الفنانة بدرية طلبة:" ربنا يفرح قلبك بها"، أما الفنانة إيمان العاصى، قالت:" حبيبتى"، وكتبت الفنانة زينة، قائلة: "جميلة البنوتة ما شاء الله شبه جدتها".









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