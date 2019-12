شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مطاردى الأشباح من جديد.. الملامح الأولى لفيلم Ghostbusters: Afterlife والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الخيال العلمى Ghostbusters: Afterlife، الملامح الأولى للفيلم المقرر عرضه فى منتصف الصيف القادم، والذى سيتناول محاربة الأشباح فى رحلة زمنية جديدة يخوضها العلماء الثلاثة.

وعلى سياق متصل انضم مؤخراً الممثل العالمى بيل موراى لتجسيد شخصيته الشهيرة فى الأحداث، بعد أن أشارت بعض التقارير لاستبعاده من الجزء الجديد لانشغال جدول مواعيده ببعض الأعمال السينمائية المرتبط بها خلال الفترة القادمة.

Everything happens for a reason. Watch the new trailer for #Ghostbusters: Afterlife, in theaters next summer. pic.twitter.com/b0eHUOq4lf

ودارت أحداث السلسلة الشهيرة حول ثلاثة علماء غريبى الأطوار يتم فصلهم من مراكزهم فى جامعة نيويورك بسبب دراستهم لعلوم ما وراء الطبيعة، فيقررون أن يشكلوا مجموعة لصيد الأشباح يقدمون فيها خدماتهم للناس مقابل المال.

حقق فيلم "Ghostbusters" الأصلى إيرادات بلغت 242.2 مليون دولار على المستوى المحلى، وأكثر من 295 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، الفيلم كان من بطولة بيل موراى ودان أيكرويد وهارولد رميس وارنى هدسون وسيجورنى ويفر، وفقا لما نشره موقع " thewrap".