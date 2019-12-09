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شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء الغابة تسيطر على قميص كاتلين جينر سعره 302 جنيه استرليني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمضت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كاتلين جينر ثلاثة أسابيع في المناطق النائية الأسترالية من أجل برنامج "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here"، ومع ذلك يبدو أن كاتلين جينر البالغة من العمر 70 عام لم تمل من حياة الغابة.
ظهرت كاتلين جينر مع صديقتها السوبر موديل الشهيرة صوفيا هوتشينز ذات الـ (23 عام) بعدد من الصور التي التقطت لهن وذلك خلال توجههن لتحية المتسابقين النهائيين بالبرنامج.
كانت كاتلين ذات الإطلالة الكاجوال ترتدي بنطلون باللون الأبيض و"بلوزة" تحمل رسومات لأوراق شجر وكأن أجواء الغابة مازالت تسيطر عليها، وهي من تصميم دار أزياء "Alice + Olivia" ووصل سعره الي 302 جنية استرليني .
كاتلين خلال زيارتها للمتسابقين
كاتلين خلال زيارتها للمتسابقين
كاتلين خلال زيارتها للمتسابقين
كاتلين خلال زيارتها للمتسابقين
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