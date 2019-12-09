شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الدعائى الأول لفيلم جميلة عوض "بنات ثانوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صناع فيلم "بنات ثانوى" للفنانة الشابة جميلة عوض عن البوستر الدعائى الأول للفيلم، وتصدرت جميلة عوض البوستروهى تحمل كارنيه المدرسة، والذى يكشف عن اسمها خلال الأحداث حيث تجسد دورطالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى.





"بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

والفيلم تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، علي رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية

ويعرض الفيلم ما يحدث لهن أثناء رحلتهن فلبحث عن ذاتهن فى مرحلة المراهقة، وتتوالى الأحداث والمفاجآت فى إطار اجتماعى مشوق .