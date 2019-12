شكرا لقرائتكم خبر عن جولدن جلوب تتجاهل النساء فى جائزة أفضل مخرج لعام 2020 وترشح 5 رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتصرت ترشيحات جوائز جولدن جلوب Golden Globes، لفئة أفضل مخرج فى نسختها الحالية على 5 رجال فقط، بينما تجاهل منظمو الجائزة التى تعلن قائمة ترشيحاتها الكاملة اليوم 9 ديسمبر، بينما ستقام الحفل يوم 5 يناير 2020، ضم أى سيدات للمنافسة على جائزة أفضل مخرج، رغم أن العام 2019 تميز بعدد قياسى من الأفلام التى أخرجتها نساء، مثل "Hustlers" و"The Farewell" .

لم يتم الاعتراف بأى امرأة بين المرشحين فى هذه الفئة، التى تشمل مارتن سكورسيزى مخرج فيلم " The Irishman"، وكوينتين تارانتينو مخرج فيلم " Once Upon a Time in Hollywood"، وبونج جون مخرج فيلم " Parasite"، وسام سام منديس مخرج فيلم "1917"، وتود فيليبس مخرج فيلم " Joker".

وحسب تقرير نشره موقع " variety"، فإن إغفال ترشيح النساء فى جائزة أفضل مخرج فى حفل جوائز جولدن جلوب Golden Globes، ربما لا يمثل صدمة، لأنه على مدار 77 عامًا من تاريخ جوائز جولدن جلوب، تم الاعتراف بـ 5 نساء وفازت منهن واحدة فقط هى باربرا سترايسند، فى عام 1984، لإخراجها فيلم"Yentl" ، وتم ترشيح "سترايسند" مرة أخرى لجائزة أفضل مخرج فى عام 1992 عن فيلم "The Prince of Tides".

وأشار التقرير إلى أن المرشحات الأخريات من السنوات الماضية لجوائز جولدن جلوب، في فئة الإخراج، هن، جين كامبيون فى عام 1994 عن " The Piano"، وصوفيا كوبولا فى عام 2004 عن " Lost in Translation"، وكاثرين بيجيلو في عام 2010 عن "The Hurt Locker"، كما ترشحت مرة أخرى في العام 2013 عن "Zero Dark Thirty"، كما ترشحت أفا دوفيرناى في عام 2015 عن "Selma".

فى السنوات الأخيرة ، ظلت الإحصاءات الخاصة بعدد الأفلام التى أخرجتها مخرجات هي الأفلام منخفضة، على الرغم من جهود الدعوة التى بذلتها منظمات مثل "نساء فى الأفلام"، لكن عام 2019 كان على وشك أن يكون عامًا يمثل التغيير.

ويوضح التقرير أن فيلم الأنيميشن"Frozen 2" ، الذى يهيمن على شباك التذاكر بأكثر من 300 مليون دولار من الإيرادات المحلية، شاركت فى إخراجه جنيفر لى، فيما تجاوزت الإيرادات المحلية لفيلم "Hustlers" من إخراج لوريان سكافاريا، 100 مليون دولار، والذى يعد أكبر نجاح فى حياة جنيفر لوبيز – حسب موقع " variety" - كما كان هناك الكثير من العروض المستقلة من رواة القصص الرائعين مثل لولو وانج مخرجة فيلم The Farewell، وألما هاريل مخرجة فيلم Honey Boy، وميلينا ماتسوكاس مخرجة فيلم Queen & Slim.

يتم تحديد The Globes من قرابة 100 عضو فى رابطة الصحافة الأجنبية فى هوليوود، وهم معروفون بتأثيرهم على سباق الأوسكار كأول عرض جوائز متلفزة كبير هذا العام، واعتقدت بعض النقاد أن المرشحة الأكثر احتمالا للإناث ربما كانت جريتا جيرويج، بعد إخراجها Little Women، وهو الفيلم الذى حصل على العديد من الترشيحات، بما فى ذلك أفضل ممثلة للنجمة سويرس رونان، كما أنه قبل عامين، أصبحت جيرويج، خامس امرأة فى حفل توزيع جوائز الأوسكار التى تم ترشيحها على الإطلاق لأفضل إخراج عن فيلم " Lady Bird".