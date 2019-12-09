تعرف على أبرز المرشحين للمنافسة على جوائز "Golden Globes" لعام 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد " Golden Globes " واحدة من اهم الجوائز التي يتنافس عليها أشهر نجوم العالم، وهوالحدث الذي ينتظره الملايين حول العالم، وقد أعلن اليوم القائمون علي حفل توزيع جوائز " Golden Globes " لعام 2020 عن المنافسين للفوز بالجائزة .

Golden Globes 2020 أفضل مخرج للعام كل من : Bong Joon Ho, “Parasite” Sam Mendes, “1917” Quentin Tarantino, “Once Upon A Time In Hollywood” Martin Scorsese, “The Irishman” Todd Phillips, “Joker” جائزة أفضل ممثل درامي : كريستيان بيل أنطونيو بانديراس آدم درايفر جواكين فينيكس جوناثان برايس جائزة أفضل ممثلة درامية : سينثيو إريفو سكارليت جوهانسون سواريس رونانا تشارليز ثيرون رينيه زيلويجر

سكارليت جوهانسون جائزة افضل فيلم درامي : 1917 The Irishman Joker Marriage Story The Two Popes أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي: Dolemite is my Name Jojo Rabbit Knives Out Once Upon a Time in Hollywood Rocketman أفضل ممثل مساعد: توم هانكس آل باتشينو جو بيسكي Advertisements براد بيت أنتوني هوبكنز أفضل ممثلة مساعدة : كاثي بيتس أنيت بينينج لورا ديرن جنيفر لوبيز مارجوت روبي أفضل فيلم أنيميشن : Frozen 2 The Lion King Missing Link Toy Story 4 How to Train Your Dragon: The Hidden World أفضل فيلم لغة أجنبية : The Farewell Pain and Glory Parasite Les Miserables Traitor أفضل مسلسل تليفزيوني كوميدي : “Barry” “Fleabag” “The Kominsky Method” “The Marvelous Mrs. Maisel” “The Politician” أفضل مسلسل تليفزيوني درامي : “Big Little Lies” “The Crown” “Killing Even” “Morning Show” “Succession”

براد بيت

توم هانكس

جنيفر لوبيز

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