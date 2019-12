شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز المرشحين للمنافسة على جوائز "Golden Globes" لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد " Golden Globes " واحدة من اهم الجوائز التي يتنافس عليها أشهر نجوم العالم، وهوالحدث الذي ينتظره الملايين حول العالم، وقد أعلن اليوم القائمون علي حفل توزيع جوائز " Golden Globes " لعام 2020 عن المنافسين للفوز بالجائزة .



Golden Globes 2020

أفضل مخرج للعام كل من :

Bong Joon Ho, “Parasite”

Sam Mendes, “1917”

Quentin Tarantino, “Once Upon A Time In Hollywood”

Martin Scorsese, “The Irishman”

Todd Phillips, “Joker”

جائزة أفضل ممثل درامي :

كريستيان بيل

أنطونيو بانديراس

آدم درايفر

جواكين فينيكس

جوناثان برايس

جائزة أفضل ممثلة درامية :

سينثيو إريفو

سكارليت جوهانسون

سواريس رونانا

تشارليز ثيرون

رينيه زيلويجر



جائزة افضل فيلم درامي :

1917

The Irishman

Joker

Marriage Story

The Two Popes

أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي:

Dolemite is my Name

Jojo Rabbit

Knives Out

Once Upon a Time in Hollywood

Rocketman

أفضل ممثل مساعد:

توم هانكس

آل باتشينو

جو بيسكي

براد بيت

أنتوني هوبكنز

أفضل ممثلة مساعدة :

كاثي بيتس

أنيت بينينج

لورا ديرن

جنيفر لوبيز

مارجوت روبي

أفضل فيلم أنيميشن :

Frozen 2

The Lion King

Missing Link

Toy Story 4

How to Train Your Dragon: The Hidden World

أفضل فيلم لغة أجنبية :

The Farewell

Pain and Glory

Parasite

Les Miserables

Traitor

أفضل مسلسل تليفزيوني كوميدي :

“Barry”

“Fleabag”

“The Kominsky Method”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

“The Politician”

أفضل مسلسل تليفزيوني درامي :

“Big Little Lies”

“The Crown”

“Killing Even”

“Morning Show”

“Succession”



