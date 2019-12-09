فن ومشاهير

تعرف على أبرز المرشحين للمنافسة على جوائز "Golden Globes" لعام 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد " Golden Globes " واحدة من اهم الجوائز التي يتنافس عليها أشهر نجوم العالم، وهوالحدث الذي ينتظره الملايين حول العالم، وقد أعلن اليوم القائمون علي حفل توزيع جوائز " Golden Globes " لعام 2020 عن المنافسين للفوز بالجائزة .

Golden Globes 2020
Golden Globes 2020

 

  • أفضل مخرج للعام كل من :

Bong Joon Ho, “Parasite

Sam Mendes, “1917

Quentin Tarantino, “Once Upon A Time In Hollywood

Martin Scorsese, “The Irishman

Todd Phillips, “Joker

جائزة أفضل ممثل درامي :

كريستيان بيل

أنطونيو بانديراس

آدم درايفر

جواكين فينيكس

جوناثان برايس

 

  • جائزة أفضل ممثلة درامية :

سينثيو إريفو

سكارليت جوهانسون

سواريس رونانا

تشارليز ثيرون

رينيه زيلويجر

سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون
  • جائزة افضل فيلم درامي :

1917

The Irishman

Joker

Marriage Story

The Two Popes

 

  • أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي:

Dolemite is my Name

Jojo Rabbit

Knives Out

Once Upon a Time in Hollywood

Rocketman

 

  • أفضل ممثل مساعد:

توم هانكس

آل باتشينو

جو بيسكي

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براد بيت

أنتوني هوبكنز

 

  • أفضل ممثلة مساعدة :

كاثي بيتس

أنيت بينينج

لورا ديرن

جنيفر لوبيز

مارجوت روبي

 

  • أفضل فيلم أنيميشن :

Frozen 2

The Lion King

Missing Link

Toy Story 4

How to Train Your Dragon: The Hidden World

 

  • أفضل فيلم لغة أجنبية :

The Farewell

Pain and Glory

Parasite

Les Miserables

Traitor

 

  • أفضل مسلسل تليفزيوني كوميدي :

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

 

  • أفضل مسلسل تليفزيوني درامي :

Big Little Lies

The Crown

Killing Even

Morning Show

Succession

براد بيت
براد بيت

 

توم هانكس
توم هانكس

 

جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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