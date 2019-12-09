شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من كتابة سيناريو "سيدى بشر" وانطلاق التصوير بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المؤلف أمين جمال وورشة الكتابة الخاصة به من كتابة سيناريو فيلم "سيدى بشر" بشكل نهائى، للمخرج سامح عبد العزيز الذى انتهى من معاينة الديكورات قبل انطلاق التصوير، حيث يبدأ عبد العزيز تصوير المشاهد الاولى من الفيلم الأسبوع المقبل والتى تجمع بين على ربيع ومحمد عبد الرحمن.

فيلم "سيدى بشر" كان يحمل اسم "خالد بن الوليد" وتم تغييره، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومقرر طرحه فى 2020، ويسجل العمل التعاون الثانى بين على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" والمخرج سامح عبد العزيز فى السينما بعدما قدموا فيلم "خير وبركه" فى عام 2017.

أحداث فيلم "سيدى بشر" تدور في شارع خالد بن الوليد بالإسكندرية، ويشارك فى الفيلم مع مصطفى خاطر، الفنان علي ربيع محمد عبد الرحمن، وكريم عفيفي.