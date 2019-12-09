شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته.. اسمع أغنية أنا هويت بصوت كرم مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الـ 23 لوفاة الفنان كرم مطاوع، الذى رحل عن عالمنا يوم 9 ديسمبر 1996، ونجح فى بسط شعبية كبيرة داخل قلوب جمهوره فى أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية التى شارك فيها على مدار سنوات فى مشواره الفنى.

بدأ مطاوع مشواره الفنى عام 1964 عند عودته من الخارج فى مسرحية (الفرافير) من تأليف الكاتب الكبير يوسف إدريس، ومن ثم مشاركاته العديدة فى المسرح، ومن ثم انتقل للمشاركة السينمائية فى عدة أفلام من أهمها سيد درويش، إضراب الشحاتين، المنسى مع النجم عادل أمام، ومن ثم توقف عن المشاركة فى السينما لمدة طويلة وصلت لعشرين عاماً ليشارك فى تجديد محتوى المسرح بالمشاركة فى العديد من المسرحيات من أهمها "دنيا البيانولا، اليهودى التائه، السؤال، أوديب، هاملت، خشب الورد، وطنى عكا، ليلة مصرع جيفارا، شهرزاد".

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بالإضافة إلى مواهبه الفنية في التمثيل، فظهر كرم مطاوع في إحدى اللقاءات التلفزيونية على شاشة ماسبيرو، وهو يغني أغنية "أنا هويت" للمغني الكبير سيد درويش، والتي تألق فيها على الهواء بعد طلب من المذيع الكشف عن مواهبه الغنائية.

يمتلك مطاوع رصيد كبير في عالم الدراما، وشارك في عدد كبير من المسلسلات، من أهمها مسلسل "ارابيسك عام 1994، ومسلسل الحرملك، وبين الحقيقة والخيال، ومسلسل امرأة وثلاث وجوه، ومسلسل لا تطفئ الشمس".