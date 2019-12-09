شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تهنئ تامر حسنى على جينيس: تستاهلها على قد تعبك واجتهادك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة مى عز الدين، النجم تامر حسنى لتتويجه بلقب أفضل فنان مؤثر وملهم في العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، وذلك فى مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وكتبت مى عز الدين، في تهنئتها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة:" ألف مبروك يا تيمو تستاهلها على قد تعبك واجتهادك سنين العمر كلها من يوم ما بدأت لغاية النهاردة مبترتحش لحظة".



مى عز الدين

وجاء ترشيح تامر حسنى على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائزمؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التى أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير.