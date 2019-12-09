بعد جلسة اليوم.. أخر تطورات قضية الشرنوبي وسارة الطباخ‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قال الخبير القانوني حسام لطفي إن محكمة القاهرة الاقتصادية، قررت في جلستها التي عقدت اليوم الاثنين، تأجيل نظر الدعوى المقدمة من الفنان محمد الشرنوبي ضد المنتجة سارة الطباخ ،إلى يوم 12 ديسمبر المقبل.

وقال لطفي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تم تأجيل الجلسة لإتاحة الفرصة لتقديم الطلبات، وتحديد ما إذا كانت الدعوى تستحق النظر أم لا".

وقال الدكتور حسام لطفي، محامي "الشرنوبي" في دعواه بتاريخ أول سبتمبر 2017، إن موكله اتفق مع سارة الطباخ على عقد أداء وإنتاج أعمال فنية.

وأضاف "لطفي" أنه في 23 مايو 2018 تأسست بين "الشرنوبي وسارة" شركة إيرث برودكشن وكانت نسبة موكله 10% من حصص الشركة البالغة 20 حصة، وتم إحالة العقد للشركة، واستمرت الشراكة بينهما بهدف تنفيذ العقد بحسن نية.

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وأشار إلى أن موكله فوجئ أن المنتجة سارة الطباخ لا تسدد له بانتظام مستحقاته المالية المتعاقد عليها كـ"فنان" مما أتاح المجال لخلاف محاسبي لم تفلح نواياه الطيبة في احتوائه.

وأوضح أنه بناءً على الخلاف السابق، وكان للطالب "الشرنوبي" في محاسبة دقيقة لحسم قيمة ما قبض وما يستحق طبقًا للعقد، لجأ الطالب للقضاء بغرض تعيين خبير محاسبي متخصص لتحديد مستحقاته التي لم تسدد، خاصة مع سعي "الطباخ" إلى توجيه إنذارات قضائية له، تنسب إليه إخلاله بالتزاماته العقدية وتطالبه بحصة الشركة في مبالغ لم يتقاضاها، وكذلك طالبت بقيمة الشرط الجزائي في العقد فضلًا عن تعويض تكميلي.

واستند الدكتور حسام لطفي في دعواه إلى المادة 135 من قانون الإثبات التي تنص على "للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها؛ بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها والأمانة التي يجب إيداعها لخزانة المحكمة والأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير".

وبناءً على السالف ذكره، أعلن محامي "الشرنوبي" المعلن إليها سارة الطباخ أمام المحكمة الاقتصادية بجلسة 9 ديسمبر الجاري.

يُذكر أن الفنان محمد الشرنوبي أعلن في منتصف يوليو الماضي فسخ خطبته من سارة الطباخ، مرجعًا قراره إلى مشكلات في علاقتهما الشخصية والتعاقدية، بحسب منشوره على حسابه بموقع فيسبوك.