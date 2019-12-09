إنجي شرف تحتفل بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد والدتها.

ونشرت "إنجي" صورة تجمعها بوالدتها، وصورة أخرى لوالدتها في مرحلة الشباب، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد ماما، ربنا يخليكي لينا يا أمي، ويبارك في عمرك وصحتك".

يذكر أن إنجي شرف تشارك في بطولة مسلسل "الضاهر" الذي يعرض حاليا على شاشة الحياة، وهو من بطولة محمد فؤاد، حسن يوسف، مادلين طبر.