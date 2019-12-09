إيرادات الأحد.. "Frozen 2" الأول و"joker" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Frozen 2" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الأحد 8 ديسمبر، إيراد قُدر بـ146 ألفا و87 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "knives out" محققًا 75 ألفًا و887 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "last christmas" بعد تحقيقه 59 ألفًا و648 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 56 ألفًا و132 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم "A score to settle" وبلغ إيراداه 38 ألفًا و212 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، وبلغ إيراده 31 ألفًا و853 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 30 ألفًا و226 جنيها.

في المركز الثامن يأتي فيلم "the Good Liar" بطولة Ian McKellen، بعد تحقيقه 24 ألفًا و305 جنيهات، وحصل على المركز التاسع فيلم " Le Mans '66" وحقق 22 ألفًا و898 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "joker" بعد تحقيقه 22 ألفًا و509 جنيهات.