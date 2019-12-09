أجبره على التطليق.. نجل عبدالغني السيد يكشف سبب كره والده للملك فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

"والدي الصحافة كتبت عنه إنه معبود النساء، كان أنيق وشيك ووسيم وكان صاحب كاريزما وحضور مميز".. هكذا وصف "محمد" والده النجم الكبير عبدالغني السيد، الذي تحل اليوم ذكرى وفاته.

وأكد "السيد" في تصريح لمصراوي، أن والده كان محط إعجاب الجميع، وفي إحدى الحفلات التي أحياها شاهدته ابنة أحد الوزراء في عهد الملك فاروق وأعجبت بالمطرب الوسيم صاحب الصوت العذب.

وتابع: "نشأت بينهما قصة حب، تُوجت بالزواج بعد فترة قصيرة، ولكن لم يُكتب لهذا الحب أن يكتمل، بسبب الملك فاروق".

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واستكمل: "بعد أسبوع واحد بس على جوازهم، أصدر الملك فاروق قرار بانفصال والدي عن زوجته، واعترض على إن مغنواتي يتجوز بنت باشاوات، وعشان كمان محدش يتجرأ من البسطاء إنه يتجوز من العائلات الكبيرة والموضوع ميتكررش مرة تانية".

وأوضح "محمد" أن والده كره الملك فاروق لهذا السبب، خاصة أن إصدار أمر ملكي كان يجب تنفيذه، واضطر والدي تطليق زوجته رغم حبه الشديد لها.

عبدالغني السيد، يعتبر واحدا من أشهر المطربين في جيله، وله عدد من الأفلام التي قدم من خلالها أشهر أغانيه، ومن بين هذه الأغاني "ع الحلوة والمرة"، "يا وله يا وله".