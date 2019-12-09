عارفة عبدالرسول لـ"الخليج 365": "عجبني جو الملاية اللف في حواديت الشانزليزيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك الفنانة عارفة عبدالرسول، في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي يعرض حاليا.

وقالت "عارفة" في تصريح خاص لمصراوي، إنها سعيدة بردود الأفعال على المسلسل، خاصة أنها تتلقى آراء إيجابية تجاه دورها بشكل خاص، والمسلسل بشكل عام.

وأوضحت أن أكثر ما حمسها للمشاركة في المسسلسل هو "جو الملاية اللف"، كما أن الشخصية التي تقدمها مختلفة وجديدة، وفكرة المسلسل كذلك مختلفة بشكل كبير.

وتابعت: "الشخصية اللي بجسدها مش مفهوم إذا كانت شغالة ولا دلالة ولا خياطة، هي واحدة كدة من الستات اللي بتحب تتحشر في كل بيت، وعشان كدة حسيتها جديدة وحبيتها".

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وأشارت إلى أنها انتهت منذ فترة من تصوير مشاهدها ضمن أحداث المسلسل، وبدأت في تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل آخر وهو "الآنسة فرح".

وعن دورها في مسلسل "الآنسة فرح" قالت: "أنا والدة رانيا يوسف في المسلسل، وجدة أسماء أبو اليزيد التي تجسد دور فرح".

وأضافت: "المسلسل 90 حلقة، يعرض خارج السباق الرمضاني وهو مكون من جزئين، وقمنا بتصوير عدد من المشاهد وتوقفنا ليومين، وسنبدأ غدا في استكمال تصوير المشاهد".

يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، عايدة رياض، ومن إخراج مرقس عادل.