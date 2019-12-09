أيمن سلامة يكشف عن الملصق الدعائي الأول لـ"بنات ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف السيناريست أيمن سلامة عن الملصق الدعائي الأول لفيلمه الجديد "بنات ثانوي"، والذي من المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المُقبلة.

الملصق تظهر عليه الفنانة جميلة عوض مرتدية ملابس طالبة في الثانوية العامة، دون أن يظهر وجهها، فقط البطاقة المدرسية الخاصة بها، والتي توضح اسم الشخصية "سالي محمد"، وأنها في القسم العلمي، ورقم جلوسها ولجنة امتحانها.

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"بنات ثانوي" تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

"بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، ومي الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، ومن إنتاج أحمد السبكي.