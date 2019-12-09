فجر السعيد تهاجم أصالة بسبب البحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الفنانة السورية أصالة، عقب فوز منتخب البحرين على نظيره السعودي في كأس الخليج.

وغردت فجر، عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "أصالة باركت للبحرين ولا نست إنها بحرينية"، مضيفة: "دخلت حساب أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب التجنيس العشوائي".

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وتابعت في تغريدة أخرى "اللي يمون على أصالة يقولها لحقي روحك ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لا يسحبون الجنسية".

ومن جانبها، تجاهلت أصالة تغريدات فجر، وهنأت منتخب البحرين عبر حسابها بـ"انستجرام"، إذ قائلة: " ألّف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين.. وكلّ التّهاني لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وهذا الانتصار يليق بما يقدّمه للشّباب، تستحقّ البحرين الفرح وتستحقّ الانتصار رُغمَ أنّ الفريقُ الآخر هو كعيني اليسرى حين تكون البحرين هي اليمنى، مبروك الفرح مبروك الانتصار وألّف مبروك هذه الرّوح الّتي فاضت محبّة وتآخي وتجاوز وتسامح.. شكراً فريقنا الغالي الّذي قدّم أجمل ما لديه، شكراً لكم فرداً فرداً وأشكركم بشكل خاص على شعوري بالانتماء والتّشجيع منّ داخل قلبي وشكراً لأنّكم زدتونا فخراً وفرحاً".

وفاز المنتخب البحريني بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه إثر فوزه على السعودية بهدف واحد مقابل لا شيء، وبذلك حصلت السعودية على المركز الثاني.