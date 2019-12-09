تامر حسني: "فيلمي الجديد بطولة حلا شيحة ومعرضتهوش على مي عزالدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نفى الفنان تامر حسني، الأخبار التي تُفيد بأن حلا شيحة ستشاركه فيلمه الجديد "مش أنا"، كبديلة للفنانتين مي عز الدين وأسيل عمران، مؤكدًا أن تلك الأخبار ليس لها أساس من الصحة وأن الدور من البداية لحلا.

وفي لقاء له ببرنامج The Insider بالعربي، أكد حسني إنه يفكر في التعاون مع أسيل في عمل يمزج بين الغنا والتمثيل، ولكن السيناريو المناسب لم يعرض عليهما بعد، كما أكد إنه يود خوض التجربة مرة أخرى مع مي عز الدين، موضحًا: "قعدت أنا ومي بس على قصة تانية، وفيه لخبطة أخبار".

فيلم "مش أنا"، من ‏تأليف ‏وسيناريو وحوار تامر حسني، وستتولى إخراجه المخرجة سارة وفيق.

ويتنظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسي صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد‏المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق.