زوزيبيني تونزي ملكة جمال الكون لعام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - حصدت ملكة جمال جنوب أفريقيا زوزيبيني تونزي Zozibini Tunzi لقب ملكة جمال الكون لعام 2019، في حفل أقيم مساء الأحد 8 ديسمبر 2019 في أتلانتا، قدمه الأمريكي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت 7 نساء.

زوزيبيني تونزي البالغة من العمر 26 عامًا حاصلة على بكالوريوس في العلاقات العامة والإدارة من جامعة كيب بينينسولا للتكنولوجيا، وفي عام 2018 استكملت الدراسات العليا في تكنولوجيا العلاقات العامة في جامعة كيب بينينسولا.

كما أنها تخضع اليوم لفترة تدريب في مدرسة الدراسات العليا في قسم العلاقات العامة في أوجيلفي كيب تاون.

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وتمكنت السمراء زوزيبيني تونزي في المرحلة الأخيرة من التفوق على ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك.

وجاءت كلمة الملكة التي تخطت 90 مرشحة أخرى بعد التتويج، أكثر أهمية من الحدث نفسه، حيث أكدت في حديثها أنّ هدفها تشجيع الفتيات على الوثوق بأنفسهن، إذ إنها نشأت في عالم لا يعتبر النساء اللواتي لديهنّ شعرها ولونها نفسه، جميلات، إنما حان الوقت لتغيير ذلك.

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وتابعت، "أريد أن ينظر الأطفال إليّ ويرون وجهي الجميل، وأريد أن يروا وجوههم تنعكس فيه".

يشار إلى أنّ ملكة جمال الكون للعام 2018 كانت كاتريونا غراي ملكة جمال الفيليبين، وهي التي قدمت التاج للملكة الجديدة.

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