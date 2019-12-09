بريانكا شوبرا تتصدر قائمة IMDb لعام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تختم نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra عام 2019 بفوز جديد، من خلال حصولها على لقب النجم الأول في سلسلة السينما والتلفزيون الهندية في عام 2019، في قائمة أصدرتها IMDb، حيث حصل نجم بوليوود Salman Khan سلمان خان على المركز السادس.

بريانكا شوبرا



وكان موقع قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنتIMDb ، قد أصدر قائمة 2019 التي تضم أعلى 10 نجوم للأكثر متابعة وشعبية في الهند.

ديشا باتاني

وجاءت الممثلة ديشا باتاني في المركز الثاني، يليها النجوم بالتراتبية هيرثيك روشان Hrithik Roshan، وكيارا أدفاني، وأكشاي كومار Akshay kumar، وسلمان خان، وعليا بهات Alia Bhatt، و كاترينا كيف Katrina Kaif ، وراكول بريت سينغ، وسوبهيتا دوليبالا.

اقرئي المزيد: بريانكا شوبرا تشكو من تلوث الهواء في دلهي خلال التصوير

Advertisements



واعتمد موقع IMDb القائمة في تصنيفه، باستخدام بيانات من تصنيفات IMDbPro STARmeter، والتي تستند إلى مشاهدات الصفحة الفعلية لأكثر من 200 مليون زائر شهريًّا لـ IMDb.



وقال مات كومين، رئيس IMDbPro في تصريح له: "لقد نمت المعلومات الرسمية الخاصة بـ IMDb حول الألقاب والمشاهير الهنديين بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، والناس في جميع أنحاء العالم يتحولون الآن إلى IMDb لمعرفة المزيد عن السينما الهندية والمسلسلات التلفزيونية والنجوم".



وأضاف كومين: "مع تزايد هذا الاهتمام، أصبحت تصنيفات IMDbPro STARmeter انعكاسًا قاطعًا على الشعبية العالمية، ومؤشرًا على اللحظات المهنية المتميزة."

النجمة بريانكا شوبرا

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحصل فيها بريانكا على ألقاب ونجاحات كبيرة، فقد كشفت قائمة الأغنياء في موقع انستقرام العالمي التي يتم تجميعها سنويًّا، من خلال أداة Hopper HQ، عن قائمة المشاهير الأغنى الذين يتقاضون أكبر قدر من المال مقابل منشور واحد .



وتبين وفق اللائحة تلقّي بريانكا مبلغًا يقارب 180 ألف دولار عن كل بوست تفاعلي تقوم بنشره على موقع انستقرام، مع عدد متابعين يصل الى 43 مليون متابع حول العالم.



اقرئي المزيد: نيك جوناس لبريانكا شوبرا: فخور بكِ جدًّا في فيلم The Sky Is Pink



كما أنّ بريانكا اختيرت العام الماضي بين الشخصيات التي تساهم في إحدى أهم وأكبر الصناعات، بحسب مجلة Variety التي أصدرت قائمة بأسماء 500 شخصية فنية من مختلف الجنسيات العالمية، تُعتبر من الروّاد الذين ساهموا في صناعة الفن وكان لهم تأثير في تطوره .