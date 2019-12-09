جينيس ريكورد تحسم الجدل حول حقيقة فوز تامر حسني بجائزة الفنان الأكثر إلهاما وتأثيرا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - وضعت موسوعة جينيس ريكورد Guinness record النقاط فوق الحروف وحسمت الجدل الدائر حول تحطيم النجم المصري تامر حسني الرقم القياسي لجائزة الفنان الأكثر إلهاما وتأثيرا حول العالم، مؤكدة إنها لا تقدم جائزة بهذا الاسم، ووجهت التهنئة لتامر لدخوله الموسوعة بعد نجاح جمهوره في تحقيق رقم قياسي بعدد الدعوات بأكثر من ضعف الرقم المسجل عام 2017 في المملكة العربية السعودية.

تامر حسني يحطم الرقم القياسي كأكثر فنان تلقى بطاقات من جمهوره

الموسوعة تجنبت تكذيب البيانات المتتالية الصادرة عن حسابات تامر حسني والتي روجت لفوزه بجائزة الفنان الأكثر إلهاما وتأثيرا حول العالم ، وأصدرت بيانا دبلوماسيا لتوضيح الحقيقة أكدت فيه أن الفنان تامر حسني قد حصل على جائزة لتحقيقه أكبر عدد من بطاقات الدعوات الموجهة إليه من جمهوره في توقيت محدد ومكان واحد.

الجائزة مشاركة بين مارينا مول وتامر حسني

وقدّمت الموسوعة التهنئة لمارينا مول أبو ظبي والفنان المصري تامر حسني بعد نجاحهما في تحقيق أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات بـ12086 مشاركة، متخطين الرقم القياسي السابق الذي وقف عند 4900 مشاركة جرى تسجيلها في الخامس من شهر ديسمبر 2017.

ونص البيان أيضًا على: استطاع جمهور تامر حسني كسر الرقم القياسي العالمي، للأرقام القياسية لـ"أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات"، ولكنه ليس الفنان الأكثر تأثيرًا وإلهامًا في العالم" كما نشر في العديد من وسائل الإعلام.

مؤسسة جينيس ريكورد لا تقدم جائزة باسم الفنان الأكثر الهاما

وتابع البيان: أن المؤسسة لا تقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة، وذلك لأنهم يمتلكون في "جينيس للأرقام القياسية" معايير معينة لها شروط معينة وأبرزها: أن يكون الإنجاز قابلاً للقياس، وأن يكون قابلاً للكسر، وأن يكون ذا معايير واضحة محددة، وأن يكون قابلاً للتقييم والتحقق من صحته.

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واستنكرت جينيس، تناقل العديد من وسائل الإعلام خبرًا يفيد فوز الفنان المصري بجائزة الموسوعة، بتحقيق لقب الفنان الأكثر تأثيرًا وإلهامًا في العال”، ومشيرة إلى أن جينس لا تقدم جوائز على الإنجازات الشخصية، التي لا تتبع معايير واضحة، وتحمل مفاهيم فضفاضة.

وأضافت: نمتلك في جينيس للأرقام القياسية معايير صارمة تشترك جميعها في محددات واضحة أهمها: أن يكون الإنجاز قابلاً للقياس، وأن يكون قابلاً للكسر، وأن يكون ذا معايير واضحة محددة، وأن يكون قابلاً للتقييم والتحقق من صحته.

وأكدت أنها السلطة الدولية التي تُعنى بكسر الأرقام القياسية، وتدير عملية قياس وتقييم الأرقام القياسية من جميع أنحاء العالم، وأن الإعلان عن هذه الأرقام القياسية يتم إذا ما اتفقت معاييرها مع اشتراطات صارمة ومحددة ولا تتبع عملية التصويت الجماهيري.

ولفتت إلى أن معايير كسر الرقم القياسي الخاص بـأكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات تتضمن مشاركة أكبر عدد من الأفراد إلى ذات لوحة الإعلانات متضمنة اسما فريدا ورسالة من المشارك نفسه.

حملة هجوم على تامر حسني

يذكر أن تامر حسني واجه حملة هجوم شككت في مصداقية دخوله موسوعة جينيس رغم الحفل الرسمي الذي عقد في أبو ظبي، وزاد من حدة الجدل إصرار تامر على وصف نفسه بالفنان الأكثر إلهاما وتأثيرا حول العالم، مشيرا في تعليق عبر حسابه الرسمي بموقع إنستقرام إلى الجائزة بقوله: من اجمل و اعظم ايام حياتي، يوم دخولي موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان ملهم و مؤثر في العالم و اللي مفرحني و مشرفني اني حصلت عليها علم مستوى العالم مش الشرق الأوسط بس و كمان اني احصل عليها في السن دا و بالقيمه دي انا فعلاً فرحان من كل قلبي، الحمدلله.

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