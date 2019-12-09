قبلات ميلانيا في قمة الناتو تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - أثارت جلسة تصوير تقليدية في ختام قمة حلف الناتو بلندن جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.



حيث أصبحت زوجة الرئيس ترامب ميلانيا 49 عاماً مصدر اهتمام بعد تقبيلها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو

وعلق أحد المستخدمين: وكأن ترودو يقول: ميلانيا أتحاولين إغوائي وردت ميلانيا: ألا تجدني جذابة، ورد ترودو: أعتقد ذلك

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وقال آخر: يجب أن يجد الجميع أحداً ينظر إليه كما تنظر ميلانيا إلى ترودو.، كما قبلت ميلانيا الرئيس الفرنسي مانويل كامرون .

في هذه الأثناء، شوهد ترامب، رئيس الولايات المتحدة 73 عاماً، وهو يقبل برجريت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي .

حيث بدت ماكرون غير مبالية وهي تقبل ترامب على خده وفي نفس الوقت تمسك بيد زوجها.



ولفت تقبيل ترامب للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، البالغة من العمر 65 عاماً انتباه الجمهور.

ولاحظ المستخدمون أن ترامب أغلق عينيه أثناء تقبيلها بينما بقيت عينا ميركل مفتوحة.

فيما لوحظ أنه لم يكن هناك تبادل قبلات بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البالغ من العمر 55 عاماً وترامب.