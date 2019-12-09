شاهد: سقوط مفاجىء للفنانة نوال الزغبي على الأرض داخل فندق بالمملكة بسبب طفل

تعرضت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لموقف طريف على هامش مشاركتها في فعاليات “موسم الرياض” . ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الخاص على Instagram، مقطع فيديو أثناء سيرها داخل صالة استقبال أحد ‏الفنادق بالمملكة .‏

وخلال سير نوال الزغبي توجه نحوها طفل لاحتضانها، إلا أن توازن الفنانة اختل إثر استناد الطفل عليها.

وعلقت الزغبي على الفيديو قائلة: “لقطة عفوية مع عمر. موسم الرياض”.‏

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