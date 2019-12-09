شاهيناز تتألق بأجمل أغانيها .. تكريم محمد جمعه .. ودرع المهرجان لمتحدى الاعاقة

تألقت المطربه شاهيناز في حفل ختام مهرجان الوان الدولي فى دورته السادسة بشرم الشيخ ملتقى الدهانات العربية والأفريقية الأكبر في مصر والشرق الأوسط.



وقدمت شاهيناز خلال الحفل مجموعة متنوعه من اروع أغانيها، منها "قولي قولي، علي ايه، أحب اعيشلك، جوه قلبي، بالإضافة إلي باقة من اغانى الزمن الجميل والتى تفاعل معها الجمهور وسط اجواء من الفرح والسعادة ، كما القت شاعرة الجنوب سلمى ابراهيم الشعر علي أنغام العود نالت إعجاب الجمهور .



كرم اشرف ابراهيم رئيس المهرجان مصالح مبروك العبيدي رئيس الغرفة التجارية الليبية و اللواء محمد عبد الجواد والفنان محمد جمعه ورؤساء الشركات الراعية والداعمة للمهرجان والدول العربيه والأجنبية والإعلامية مروة الحداد

نائب رئيس تحرير الاهرام واللواء جهاد سلطان وعدد من الصحفيين والإعلاميين ، وتكريم خاص بدرع المهرجان للمشاركين من ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الاعاقة لتفوقهم في رياضة السباحة وحصولهم علي بطولات .

كما شهد المهرجان الذى استمر لمدة ثلاثه أيام، عدد من الفعاليات منها مبادرة الشباب المشاركين في مهرجان الوان ملتقى الدهانات العربية والأفريقية الأكبر في مصر والشرق الأوسط، فى رسم البلدورات وتجميل الميادين وجداريه للتراث السيناوي مهداه من الشركات المشاركة والتى تاتى ضمن استعدادات شرم الشيخ لاستقبال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ الذي سينطلق خلال أيام،

حفل مهرجان الوان للأطفال .

وكذلك أقيم علي هامش المهرجان معرض ضم ٢٨ عارضا بمختلف الدول يهدف الى الاطلاع على أحدث التطورات الصناعية في هذا المجال وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى في هذه الدول ، وعدد من الورش العمل والندوات العلمية .



يذكر ان المهرجان اقيم فى الفترة من ٦ الى ٩ ديسمبر الحالي بشرم الشيخ تحت رعايه غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ومحافظة جنوب سيناء وبمشاركة 17 دولة وحضور 1700 شخصية عامة من قيادات الشركات والغرف التجارية العربية والأفريقية وشرق آسيا ورجال المال والأعمال وكبار الشخصيات من العاملين والمهتمين بقطاع الدهانات والديكور لأول مرة من إيطاليا و الصين وموريتانيا كما سيشارك من الدول العربية ليبيا ضيف شرف المهرجان والتى شاركت بوفد رسمى من غرفة التجارة والصناعة في بنى غازى والعراق والكويت وفلسطين والجزائر والسودان والأردن والسعودية .