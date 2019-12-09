تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، امسية بعنوان دور السينما والدراما فى محاربة الارهاب والتطرف، ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى، على المسرح الصغير، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر، فيتمام الساعة السابعة مساءً.
ومن المقرر أن يدير الأمسية الاعلامى الدكتور جمال الشاعر، بحضور كل من: الفنانة الهام شاهين ، الفنان سيد رجب ، الناقد طارق الشناوى.
يشار إلي أن الندوة سوف تتناول دور الدراما فى التوعية ضد الارهاب والتطرف واخطار الافكار المغلوطة على الشباب والمجتمع الى جانب سبل حماية الوجدان من الانحراف بالاضافة الى القاء الضوء على شخصيات مشرفة كنماذج وقدوة للنجاح كاحد اساليب اعادة تشكيل الوعى .
كانت هذه تفاصيل خبر الاوبرا تناقش دور السينما والدراما فى محاربة الارهاب والتطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.