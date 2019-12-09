فن ومشاهير

الاوبرا تناقش دور السينما والدراما فى محاربة الارهاب والتطرف

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تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، امسية بعنوان دور السينما والدراما فى محاربة الارهاب والتطرف، ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى، على المسرح الصغير، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر، في

تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يدير الأمسية الاعلامى الدكتور جمال الشاعر، بحضور كل من: الفنانة الهام شاهين ، الفنان سيد رجب ، الناقد طارق الشناوى

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يشار إلي أن الندوة سوف تتناول دور الدراما فى التوعية ضد الارهاب والتطرف واخطار الافكار المغلوطة على الشباب والمجتمع الى جانب سبل حماية الوجدان من الانحراف بالاضافة الى القاء الضوء على شخصيات مشرفة كنماذج وقدوة للنجاح كاحد اساليب اعادة تشكيل الوعى .

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