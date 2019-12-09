الليلة.. عرض الطوق والأسورة بأيام قرطاج المسرحية

يشارك العرض المسرحي "الطوق و الأسورة"، الليلة، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية، حيث يقدم ليلتي عرض على مسرح قاعة الفن الرابع بتونس، في تمام الساعة الثالثة ظهرًا، والساعة السابعة مساءً.

يشار إلى أن العرض مأخوذ عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، وتدور أحداثه في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف

القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، دراماتورج سامح مهران، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

يذكر أن عرض "الطوق و الأسورة" قدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996 ،

وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهي الجائزة الأولي لمصر في المهرجان، و تمت إعادة إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي.

كما شارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بمهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في يناير 2019، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربي، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي، وتم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، كما شارك في شهر أغسطس الماضي بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ١٢.