الخميس.. تكريم عصام كاريكا بمهرجان ايجي فاشون

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان ايجي فاشون برئاسة الأستاذ احمد العزبي عن تكريم الفنان عصام كاريكا، ضمن تكريمات المهرجان، وذلك يوم الخميس المقبل.

قال أحمد العزبي: "سوف يتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمالا ذو قيمة وهادفه للمجتمع في جميع المجالات، منهم الملحن محمد رحيم ومدربة الاسود انوسه كونه، والفنان نضال الشافعي".

أوضح أن هذه الدورة سوف تكرم بعض اسماء من نجوم الفن الراحلين اسم الفنان فاروق الفيشاوي الفنان طلعت زكريا ، الفنان هيثم احمد ذكي ، الفنان عزت ابو عوف الفنان ، شعبان عبدالرحيم.

كما كشف عن اسماء المصممين المشاركين في الفاشون مصمم الازياء المصري عمرو البنا ، مصممة الازياء السعودية سناء ابو حجر

، مصمم الأزياء المصرى محمد شهبندر ، مصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن ، مصمم الأزياء المصرى محمد كمال ، خبيرة التجميل التركية نسرين ياوز ، خبيرة التجميل السعودية ألمها، خبيرة التجميل السعودية نادية محي الدين ، هير ستايل اليمنيه فاتن علي ، خبيرة التجميل الفلسطينية حنين ابو ليلي خبيرة التجميل السعودية نهله الجمال.يذكر أن الدورة الخامسة سوف تقام يوم ١٢ و ١٣ الشهر الجارى بأحد فنادق القاهرة .