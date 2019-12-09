انفراد.. عمرو دياب يحيي حفل رأس السنة في البحر الأحمر

علمت بوابة الوفد من مصدر خاص، أن النجم الكبير عمرو دياب يستعد لإحياء حفل رأس السنة 2020 في مصر.

أوضح المصدر أن عمرو دياب تعاقد على إحياء الحفل أمس الأحد وسيكون بمحافظة البحر الأحمر في "soma bay" وسيتم طرح بيع تذاكر الحفل خلال الأيام

المقبلة.

كان أخر حفل أحياه الهضبة عمرو دياب في محافظة البحر الأحمر عام 2016.

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كما يستعد دياب لإحياء ثاني حفلاته ضمن فعاليات موسم الرياض، في 14 ديسمبر الجاري، خصوصًا بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفلته

الأولى على مسرح محمد عبده.



كان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر موعد الحفلة الثانية للهضبة.

يشار إلى أن آخر أعمال عمرو دياب الفنية كان أغنية "أول يوم في البعد" من ضمن ألبومه "أنا غير" وهى من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ومن ألحان محمدي، وتوزيع موسيقى أسامة الهندي.