بالصور.. راشد الماجد يشعلها أكثر: فوز البحرين علي قلبي زي العسل

خلق المطرب راشد الماجد، حالة كبيرة من الجدل عقب تهنئته لمنتخب البحرين بعد فوزه علي المنتخب السعودي، وتتويجه بطلًا لكأس الخليج للمرة الأولي في تاريخه، وتصدر تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل.
كتب الماجد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تغريدة قال فيها: "ألف مبروك للمنتخب البحريني هذا الفوز التاريخي على المنتخب السعودي الشقيق في بطولة كأس الخليج ٢٤ "، لتنهال عليه تعليقات
تحولت موجة السخرية إلي حالة من المزاح عقب استبدال المنشور مؤكدين علي أنهم سوف يتجاهلون ما حدث لأنهم يحبونه، فجاءت التعليقات: "بنسوي نفسنا ماشفننا الاولى"، "بنسوي نفسنا ماشفناها
إلا أن راشد الماجد رد علي جمهوره، بتغريدة أخري قال فيها: "فوز المنتخب البحريني على منتخبنا السعودي احلى من العسل على القلب ".
جدير بالذكر أن المطرب راشد الماجد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة بعنوان "سليل المهابة"، عبر حسابه بموقع يوتيوب، اهداء منه الى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، من كلمات أنور المشيري، الحان احمد الهرمي، اشراف عام خليفة يوسف خوري.
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