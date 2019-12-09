راشد الماجد يواجه موجة من السخرية بعد وصفه للمنتخب السعودي بالشقيق

أثارت تغريدة الفنان السعودي راشد الماجد سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف منتخب بلاده بالشقيق، في تعليقه الذي هنأ فيه المنتخب البحريني على فوزه بكأس الخليج 24، مما جعله يتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا: شائعة وفاة محمد عبده تتصدر تريندات جوجل من جديد.. والشادي يكشف الحقيقة

فيما قام الماجد بحذف التغريدة التي توقع البعض أن أدمن الحساب الخاص به هو من كتبها، إلا أن الجمهور ظل يتداولها ويعلق عليها، وكتب بدلًا منها:"ألف مبروك للمنتخب البحريني هذا الفوز

التاريخي علىفي بطولة كأس الخليج ٢٤"، ولم يكتفِ الفنان السعودي بتلك التغريدة فكتب واحدة أخرى، كان لها نفس نصيب ما قبلها من السخرية، وقال فيها "فوز المنتخب البحريني على منتخبنا السعودي أحلى من العسل على القلب".

ومزح الكثير من الجمهور بعد حذفه للتغريدة ليؤكدوا أنهم اطلعوا عليها بل وهناك من صورها، وتبادل النشطاء التعليقات ليرد عليهم الكثيرون بشكل فكاهي: "هنعمل نفسنا مش شوفنا الأولانية".

فيما وصف البعض كلمة المنتخب الشقيق التي استخدمها الماجد في تغريدته بالجحود، وقال أحدهم: "حتى راشد الماجد جحدنا".

Advertisements

اقرأ أيضًا: السعودية تلغي الحواجز بين الرجال والنساء في المطاعم

وفي وسط موجة السخرية التي نالت راشد الماجد خرج الكثيرون يعبرون عن دهشتهم ممن يستهزأ بتهنئة الماجد للمنتخب البحريني، حيث إن والدته بحرينية وعاش معظم حياته هناك، ليؤكدوا أن انتماءه للدولتين ولا يجوز أن يغضب أي من جمهور الدولتين من تعبير الفنان عن مشاعره ورأيه.

ومن بين التعليقات المدعمة له: "ما فهمت ليه انتوا زعلانين.. البحرين ماخذت الكأس قبل كذا ترا عادي افرحوا لهم وغير كذا ترا رشودي أمه بحرينية وكل حياته بالبحرين من حقه يفرح لهم بعد".