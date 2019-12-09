كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حنان مطاوع في كواليس مسلسها الجديد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها مجموعة من الصور من كواليس تصوير عمل فني جديد لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت حنان بالصور مرتديه بلوفر ذو خطوط باللون الأسود والأبيض، ومكياج هادئ.

وعلقت علي الصور قائله:" صباح الامل والعمل".

وحازت الصور علي إعجاب وتفاعل محبيها معها وجاءت تعليقات كالتالي:" ايه الجمال ده، صباح الفل حبيبتي، نعمل ايه العمل لابد منه، ايه القمر دا."

وتقوم حاليا حنان مطاوع بتصوير مسلسلها الجديد "رحيل زهرة" حيث تجسد شخصية رحيل امرأة صعيدية وتدور الأحداث حول صراعات بسبب الثأر بعد اختطاف ابنتها خلال الأحداث قتلها ورميها للذئاب لتنشأ عداوة بينها وبين الشخص الذي خطف ابنتها.

المسلسل من 45 يشارك في بطولته الفنانة منه فضالي والفنان محمود عبد المغني.

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في سياق أخر تم تكريم الفنانة حنان مطاوع من مهرجان "نجم العرب"، كأفضل فنانة في الوطن العربي عن مسلسل "لمس أكتاف".

ويعتبر أول مهرجان مصري يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والأعلام المصريين بنًاء علي استفتاء واختيارات الجمهور العربي والخليجي على السواء، ولذلك تمت تسميته بهذا الاسم.

وأيضا قد فازت بجائزة الـ"دير جيست" كأفضل ممثله عم دورها في مسلسل "لمس أكتاف" والمقرر يقام حفلا يوم 20 ديسمبر المقبل بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

يشار أن حنان مطاوع شاركت فى الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "لمس أكتاف"، وحققت من خلال دور "عايدة"نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة فتحى عبد الوهاب، ياسر جلال، هاجر الشرنوبي، محمد عز، كرم جابر، والمسلسل من تأليف هانى سرحان، اخراج حسين المنباوى.

وفى سياق مختلف، يُشار أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع السينمائية مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، والفيلم تم عرضه في مهرجان مالمو للسينما العربية.

والفيلم من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، بطولة كلا من حنان مطاوع، أحمد الفيشاوى، خالد النبوي، درة، حنان مطاوع، محمد عادل، خالد سرحان.