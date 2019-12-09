تراند اليوم : عبير صبري تعبر عن حبها لإدوارد بهذة الطريقة – صورة

واحتفل الفنان إدوارد بعيد ميلاده الـ46، اول أمس، فهو من مواليد 7 ديسمبر عام 1973.

انتهى الفنان إدوارد من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “رايحة لصاحباتي”، والتي يقدم من خلالها ابنته “ماريا” إلى عالم الفن، كما تمثل الأغنية عودته إلى الغناء بعد غياب طويل.

ومن المقرر أن يصور الفنان الأغنية على طريقة الفيديو كليب في الأيام القليلة المقبلة، والذي تدور أحداثه بين الأب وابنته في إطار كوميدي درامي استعراضي، الأغنية من كلمات شفيق كارم، ألحان أسامة رفعت، توزيع وجيه محمد، هندسة صوت عبدالوهاب الرافعي، ومن إنتاج شركة “أرتيتيود ميديا برودكشنز”.

جدير بالذكر أن إدوارد يُعرض له حاليًا مسلسل “حواديت الشانزليزيه” تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، إخراج مرقس عادل، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، وعدد كبير من الفنانين.