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تراند اليوم : وفاة محمد عبده بالسعودية حقيقة أم شائعة ؟

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تصدر الفنان السعودي الكبير محمد عبده مؤشر البحث جوجل في المملكة العربية ، بآلاف من عمليات البحث، بعد انتشار شائعة عن وفاته.

وأقلقت شائعة وفاة الفنان السعودي محمد عبده، محبيه الكثر في السعودية والعالم العربي قبل أن تثير غضبهم من مطلقي الشائعة الذين تلاعبوا بمشاعر جمهور كبير يعشق ”فنان العرب“.

وبدأت شائعة وفاة فنان العرب محمد عبده، في ساعة متأخرة من ليل الأحد، لتلقى انتشارًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالنظر لشهرة ”أبو نورا“ كما يحلو لعشاقه في السعودية مناداته.

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وكشفت مصادر مقربة من الفنان عدم صحة هذه الشائعة، وبينوا أن محمد عبده الذي أحيا قبل يومين حفلًا في الرياض يتمتع بصحة جيدة ولا يشكو من أي شيء.

ونشر الشاعر صالح الشادي، صورًا له تجمعه مع محمد عبده مساء الأحد بينما يقضيان وقتهما في رحلة تنزه ليلية في صحراء الربع الخالي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعة عن وفاة محمد عبده قبل أن يتم نفيها جميعا لاحقا.

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