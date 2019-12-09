تراند اليوم : إنجي وجدان بتمسي علي جمهورها بصورة برفقة زوجها وروبي-شاهد

وعلقت إنجى وجدان على الصورة قائلة: “تصبحوا على خير” نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان كان مسلسل “طلعت روحي” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وشاركها في بطولته الفنان اللبناني نيكولا معوض، وهبة عبدالعزيز، وعمر السعيد، وإسلام إبراهيم، وميار الغيطي، وأحمد فريد، وإنعام سالوسة.

ويعتبر «طلعت روحي» من الأعمال الدرامية الطويلة التي تقع أحداثها في 45 حلقة، ومن تأليف شريف بدر الدين، ووائل حمدي، بجانب ورشة كتابة مكونة من: إنجي قاسم، ومحمد فوزي، ومحمد هشام عبيه، وسمر طاهر، ونهال سماحة، وأماني أبو العينين، وضحى إبراهيم