تراند اليوم : مريم عامر منيب تدخل تريند السوشيال بعد أغنية ” عامل إيه في حياتك”

في أول ظهور إذاعي لها بعد أغنيتها “عامل إيه في حياتك” التي أهدتها لوالدها، حلت الفنانة الصاعدة مريم عامر منيب، نجلة الفنان الراحل عامر منيب، ضيفة على راديو “إينرجي”.

وقالت مريم إن فكرة الأغنية كانت فكرة والدتها، وأوضحت أن والدتها لم تكن تدفعها للدخول في المجال على قدر ما كانت تدفعها لعمل شئ مميز لوالدها الراحل عامر منيب.

وتابعت مريم: “الشاعر تامر حسين بالنسبة لي أخي الكبير، والدتي كلمته من ورايا من أجل تأليف كلمات الأغنية، وكان الامر مفاجئ لدرجة أنني مكنتش حافظة الكلام وبسجل في الاستوديو وانا ماسكة الموبايل وبقرأ منه كلمات الأغنية”.

وشرحت مريم أن الدويتو كان صعب لوجود فرق 6 طبقت في طبقة الصوت الخاصة بها وبوالدها، لذلك واجهت صعوبة وتابعت: “تامر كان بيقولي اعلى كمان بالصوت لدرجة وصلت فيها إني بصرخ مش بغني، حتى وصلنا للطبقة الصح”.

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وعن الفيديو كليب قالت مريم: “كانت فكرة والدتي أيضا، لكن أن تصبح الأغنية تريند وأن تنتشر بالشكل ده كان شئ مفاجئني”. وتابعت مريم: “أنا كنت بعملها من منطلق أن تكون لفتة ظريفة في سنوية والدي ورسالة له، لكن نمت وصحيت لم أتوقع حجم الشير، مكنتش مصدقة نفسي”.

وكشفت مريم أنها تتلقى عروض من عدد من المنتجين والملحنين لكنها غير مستقرة حتى الآن بسبب قلة خبرتها، وتابعت: “من بعد نجاح الأغنية خطرت لي عدد من الأفكار مرتبطة بفكرة الدويتو لكن لم استقر على فكرة أغنية سولو، كذلك وجود صعوبة في الغناء الشرقي لأني بغني غربي فقط”. وقالت: “كان نفسي اخواتي يغنوا معايا لأن صوتهم حلو”.

وعن إمكانية أن يجمع عمل بين مريم ونجل شقيق الفنان الراحل عامر منيب، خالد منيب، قالت مريم: “أتمنى ذلك ولكننا في العائلة لسه مش متعودين على ظهوري وانتشاري، ولكن إذا حدث ذلك سيكون متعلق بوالدي”.

وقالت مريم: “جاتلي فكرة إني أجيب جملة من كل أغنية لوالدي واجمعهم في أغنية، لكن الصعوبة في اللحن، هي فكرة عارضة ومش عارفة إمكانية تطبيقها”.

وكشفت مريم عن قدراتها التمثيلية وقالت: “هي جينات، ممكن أبقى قاعدة في البيت بعيط ولكن في الحقيقة أنا مبكونش بعيط أنا بكون بمثل”. وعند إجابتها على سؤال عن الفن المفضل لديها بين الغناء والتمثيل والرسم قالت مريم: “الرسم ده شئ أساسي، والغناء أنا بغني دائما ولكن عمره ما كان مهنة، ولو هختار بين الغناء أو التمثيل هيكون الغناء.