ملكة جمال الكون أفريقية..تعرفوا إليها



تربعت ملكة جمال جنوب أفريقيا زوزيبيني تونزي Zozibini Tunzi على عرش جمال الكون، في حفل أقيم مساء الأحد 8 ديسمبر 2019 في أتلانتا، وتمحور حول حق المرأة في تقرير مصيرها، في حين قدمه الأميركي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت 7 نساء.

السمراء زوزيبيني تونزي البالغة من العمر 26 عامًا، تمكنت في المرحلة الأخيرة من التفوق على ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك.

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زوزيبيني تونزي حاصلة على بكالوريوس في العلاقات العامة والإدارة من جامعة كيب بينينسولا للتكنولوجيا، وفي عام 2018 استكملت الدراسات العليا في تكنولوجيا العلاقات العامة في جامعة كيب بينينسولا.

كما أنها تخضع اليوم لفترة تدريب في مدرسة الدراسات العليا في قسم العلاقات العامة في أوجيلفي كيب تاون.

وجاءت كلمة الملكة التي تخطت 90 مرشحة أخرى بعد التتويج، أكثر أهمية من الحدث نفسه، حيث أكدت في حديثها أنّ هدفها تشجيع الفتيات على الوثوق بأنفسهن، إذ إنها نشأت في عالم لا يعتبر النساء اللواتي لديهنّ شعرها ولونها نفسه، جميلات، إنما حان الوقت لتغيير ذلك.

وتابعت، "أريد أن ينظر الأطفال إليّ ويرون وجهي الجميل، وأريد أن يروا وجوههم تنعكس فيه".

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يشار إلى أنّ زوزيبيني تونزي تُوجت بتاج مرصع بالماس من مجوهرات معوض اللبناني، كما ارتدت فستانًا من العلامة الجنوب أفريقية Biji-La Maison de Coture.

يُذكر أنّ ملكة جمال الكون للعام 2018 كانت كاتريونا غراي ملكة جمال الفيليبين.