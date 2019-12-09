زوجة احمد الفيشاوي تستفز الجمهور بسيارتها الفارهة تعرفوا على سعرها

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية عقب نشر سيدة الأعمال ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي صورة لها داخل سيارتها الجديدة تستعرض من خلالها السيارة من الداخل، واتضح أن السيارة التي تقتنيها ندى الكامل من طراز مرسيدس ويقترب سعرها من مليون جنيه مصري.

وأثارت الأخبار والتعليقات التي تحدثت عن أسعار السيارة استياء ندى الكامل لترد عليهم بمنشور رسمي قالت من خلاله «انتوا ناس رخمين وبايخين وتافهين وفاضيين.. وانا قررت ابقي زيكو.. لا عربيتي مش بمليون جنيه عربيتي تمنها ٢ مليون و٦٠٠ ألف. ودي عربيه واحده من التلاته اللي عندي وكلهم مفيش منهم غير قليل».

وأضافت «انتوا ناس جهله ومش عارفين حتى دي اي فئه.. عربيتي E CALSS COUPE... مش cla والا اللي قولتوه ده.. يا رخمين يا فاضيين. لازم يعني اعمل showing يعني!! وأبين نعم ربنا ليل نهار ونستعرض والناس اللي حظها قليل نفضل نزهقها بالأخبار دي والتصرفات المريضه اللي للاسف بقت موضه رخيصه عند بعض الناس للأسف؟؟».

وتابعت «كل إنسان عنده نعمه متاخد منه حاجات قصادها كتير وأنا أتحدى صاحب الخبر ده وغيره وبطلب منه ياخد ده كله ويعيش عيان وأنا مش عاوزه حاجه غير الصحه وراحه البال والنوم من غير هم او خوف اني هصحي بكره وإلا خلاص.. وده إحساس مريع وهلع... وان ولادي وصحابي وجوزي وعيلتي يكونوا كويسين، الناس اللي ربنا مديها الصحه دي نعمه كبيره اوعوا تنسوها.. حسوا بنعمه الصحه ومش لازم أسلوب الخبر رخيص وغير صحيح ولا يتسم ولا يمت للحقيقه بصلة.. يا رخمين.. ومش عيب اني ابين نعم ربنا وافرح بيها... ع الأقل مش بنسي احافظ على شعور الناس. لكن إللي بتكتبوه ده اللي بيخللي الناس تكرهنا وطبعا هتقولوا دي اخبار عاديه بتحصل لشخصيات المجتمع».

وأنهت منشورها قائلة «أنا ولا بحب الحياه دي ومش عاوزه أبقى جزء منها غير اني مرات أحمد وبس ومبحبش اختلط أصلا بحد واللي بتعامل معاهم يتعدوا على الصوابع.. عيب عليكم».



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