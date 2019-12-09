انغام تصدم معجباً طلب يدها على المسرح بهذا الرد غير المتوقع

لنجوم الطرب الكثير من المواقف الصعبة التي من الممكن أن يتعرضوا لها خلال حفلاتهم الغنائية التي يحيونها، وكان آخر هذه المواقف ما تعرضت له الفنانة المصرية أنغام خلال حفلها الغنائي الكبير الذي أحيته خلال الأيام الماضية بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض الفني الذي يقام حالياً.

حيث فوجئت الفنانة أنغام بعد تقديم عدد من الأغاني المميزة بقيام أحد الحضور ليفاجئها بطلب يدها أمام الجميع، قائلاً «بحبك تتجوزيني» ثم طلب منها بعد ذلك أن تغني «أكتبلك تعهد»؛ لترد أنغام على هذا الشخص ساخرة «هنكتبه أكيد دلوقتي».

وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة كبيرة ومتميزة من أغانيها ومنها «حبايبنا، روحي وسنيني ولا دبلت، بقول نسياك، حالة خاصة جداً، أساميك كتير»، وغيرها الكثير من الأغاني الأخرى التي طلبها الجمهور خلال الحفل مثل أغنية ياريتك فاهمني التي تفاعل من خلالها الجمهور بشكل كبير مع أنغام.

جدير بالذكر أن المطربة أنغام تحضر حالياً لعدد من الأغاني الجديدة التي ستضمها لألبومها الغنائي الجديد، وقد نشرت صورة لها مع المطرب والملحن رامي جمال بعد أن كشف لجمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إصابته بمرض البهاق، وسأل عن تقبل الجمهور له بهذا الشكل أو الابتعاد عن الساحة الغنائية؛ لتقوم المطربة أنغام بالرد خلال ساعات وإعلان تعاونها مع رامي جمال من جديد؛ لتضم أغنيتها التي يلحنها رامي جمال لألبومها الجديد.

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