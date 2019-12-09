بالفيديو: من الشاب الذي قبّل أحلام على المسرح في سلطنة عمان؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطعاً مصوراً للفنانة أحلام في حفلها الغنائي الذي أحيته مؤخراً بدار أوبرا السلطانية بسلطنة عمان، وظهر خلال المقطع المنتشر تقبيل أحد الشباب لرأس أحلام في نهاية الحفل أثناء خروجها من المسرح، وتبين أن هذا الشاب هو نجل أحلام فاهد.

ولاقى المقطع استحسان الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بنجل أحلام الذي حرص على تهنئة والدته بالنجاح الكبير الذي حققته خلال الحفل، وتفاعل كافة الحضور مع أغانيها المميزة.

يشار إلى أن الفنانة الإماراتية أحلام، تشارك حالياً في برنامج ذا فويس بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الطرب بالوطن العربي، وهم: راغب علامة، وسميرة سعيد، ومحمد حماقي، وينافس فريق أحلام هذا الموسم بقوة للحصول على اللقب.

وكان آخر ظهور للفنانة أحلام بموسم الرياض الفني، الذي يقام حالياً بالمملكة العربية السعودية منذ أيام، وقد أثار حفل أحلام ضجة كبرى بسبب أسعار تذاكر الحفل التي اعترض عليها الجميع؛ لتقوم الشركة المنظمة بتخفيض الأسعار إلى النصف؛ حيث وصل سعر التذكرة في الأماكن العادية إلى 5000 ريال سعودي، وأصبح سعرها 2500 ريال سعودي، فيما ظلت أسعار تذاكر منطقة كبار الزوار بنفس السعر ولم تتغير.

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